«Автомобилист» уступил «Сибири» в заключительном матче турнира Мемориал Ромазана

Хоккеисты «Автомобилиста» провели заключительный поединок на Мемориале Ивана Ромазана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккеисты «Автомобилиста» провели заключительный поединок на Мемориале Ивана Ромазана, проходящем в Магнитогорске. Счет на десятой минуте открыл Никита Трямкин. Однако вскоре новосибирская команда отыгралась.

Во втором периоде «Сибирь» вышла вперёд. На старте заключительного отрезка у «Автомобилиста» появился хороший шанс отыграться благодаря удалению форварда сибиряков Дмитрия Саюстова. Но использовать большинство не удалось. А на последней минуте встречи «Сибирь» отправила шайбу в пустые ворота установил окончательный результат - 3:1.

Ближайший матч, где «Автомобилист» встретится с челябинским «Трактором», будет контрольным. Он состоится 20 августа, в КРК «Уралец».