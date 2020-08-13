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Спорт

«Автомобилист» уступил «Сибири» в заключительном матче турнира Мемориал Ромазана

Итоговый счёт матча – 1:3
Алина СуринаАлина СуринаАлинаСурина
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Хоккеисты «Автомобилиста» провели заключительный поединок на Мемориале Ивана Ромазана

Хоккеисты «Автомобилиста» провели заключительный поединок на Мемориале Ивана Ромазана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккеисты «Автомобилиста» провели заключительный поединок на Мемориале Ивана Ромазана, проходящем в Магнитогорске. Счет на десятой минуте открыл Никита Трямкин. Однако вскоре новосибирская команда отыгралась.

Во втором периоде «Сибирь» вышла вперёд. На старте заключительного отрезка у «Автомобилиста» появился хороший шанс отыграться благодаря удалению форварда сибиряков Дмитрия Саюстова. Но использовать большинство не удалось. А на последней минуте встречи «Сибирь» отправила шайбу в пустые ворота установил окончательный результат - 3:1.

Ближайший матч, где «Автомобилист» встретится с челябинским «Трактором», будет контрольным. Он состоится 20 августа, в КРК «Уралец».