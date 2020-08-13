Чуть не убил жену и напал на прохожего: в Нижнем Тагиле мужчину будут судить сразу по трем уголовным делам

Мужчину обвиняют по трем статьям уголовного кодекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется по трем статьям. По данным следствия, 18 июля прошлого года 27-летний мужчина, находясь в квартире на улице Ильича, выпив, сначала надругался над своей супругой, затем попытался задушить ее. Женщина к счастью осталась жива и, очнувшись, даже смогла сама вызвать медиков. В это время обвиняемый решив, что жена умерла, вышел на улицу избил прохожего и нанес ему ножевое ранение в живот.

- В ходе предварительного следствия допрошено порядка 20 свидетелей, назначено и проведено 5 экспертиз. Несмотря на то, что вину в совершённых преступлениях обвиняемый признал лишь частично, органам Следственного комитета удалось собрать достаточную доказательственную базу, - рассказали в СК по Свердловской области.

Следователи направили уголовное дело для рассмотрения в суд. Мужчину обвиняют по статьям «изнасилование и насильственные действия сексуального характера», «покушение на убийство» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».