Евгений Горенбург и Михаил Лузин выступят на крыше отеля в Кольцово

Музыканты будут выступать на крыше отеля почти час Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово завтра будут поздравлять авиаторов с Днем Воздушного флота. Праздничный концерт пройдет на крыше отеля Angelo by Vienna House Ekaterinburg. На площадке с видом на взлетно-посадочную полосу аэропорта выступят создатель, идейный вдохновитель и лидер группы «ТОП» Евгений Горенбург и поэт, гитарист и автор песен Михаил Лузин.

- Это совместное поздравление к главному празднику всех авиаторов от музыкантов, отеля Angelo by Vienna House Ekaterinburg и аэропорта Кольцово, - отметили в пресс-службе Кольцово.

Концерт пройдет завтра, 14 августа, с 17.30 до 18.15. Посмотреть его можно онлайн. Трансляции пройдут в социальных сетях аэропорта Кольцово и Angelo by Vienna House Ekaterinburg.

Напомним, что еще один концерт на крыше пройдет в День города. На здании Администрации Екатеринбурга выступит группа «Чайф». Концерт можно будет посмотреть онлайн.