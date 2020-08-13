Два человека погибли: на Тюменском тракте легковушка столкнулась с фурой

Фото: Инцидент Екатеринбург

На 141 километре трассы Екатеринбург - Тюмень сегодня днем произошла страшная авария, в которой погибли два человека. На дороге столкнулись Lada Largus и грузовой автомобиль. Обе машины от удара улетели в кювет.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Lada Largus» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении фуре, которая двигалась по главной дороге, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: Инцидент Екатеринбург

В аварии погибли водитель и пассажир «Lada Largus». Водитель фуры, по словам очевидцев, остался жив. Пока о его состоянии ничего не известно. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства ДТП и личности погибших. Как рассказали в УГИБДД, движение на участке трассы, где произошла авария, затруднено. Автоинспекторы регулируют движение, чтобы помочь водителям объехать участок дороги, где произошло ДТП.