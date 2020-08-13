Как и где обжаловать штраф: отвечает начальник ГИБДД Екатеринбурга

Центр автоматической фиксации административных нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вадим Буйдалин работает начальником ГИБДД Екатеринбурга уже больше трех лет. «Комсомолка» попросила его дать развернутую инструкцию, как и где можно обжаловать штраф.

1. Согласно административному кодексу обжаловать штраф можно в течение 10 дней с момента получения.

2. Жалобу можно подать путем письменного заявления в канцелярию ГИБДД, а также на сайт Госавтоинспекции - в электронном виде.

3. В заявлении вы в произвольной форме, соблюдая хронологию событий, излагаете, с чем вы не согласны.

4. Заявление зарегистрируют. После этого оно поступит в подразделение, которое будет проводить по нему проверку.

По словам Вадима Буйдалина чаще всего в Екатеринбурге обжалуются постановления, когда владелец продал машину, а новый хозяин не зарегистрировал ее на себя и нарушает правила ПДД.

- В соответствии с правилами регистрации транспортного средства, после оформления договора купли-продажи, новый собственник обязан зарегистрировать транспортное средство на себя в течение 10 дней, - уточняет Вадим Буйдалин. – Если он не сделает это в течение этого срока, то бывший хозяин имеет право обратиться в любое подразделение Госавтоинспекции - чтобы прекратить регистрацию в связи с тем, что транспортное средство выбыло из его собственности.

Для этого нужно подать заявление установленного образца и приложить копию договора купли-продажи. В базу будет внесена отметка, что регистрация на данное транспортное средство прекращена. После этого новый собственник попадет в поле зрения Госавтоинспекции, у него будут изъяты документы и госномера. Он будет вынужден зарегистрировать автомобиль на себя.