Жителям Уралмаша покажут онлайн-концерт в честь Дня города-2020 в Екатеринбурге

День города в 2020 году пройдет в режиме онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр культуры «Орджоникидзевский» 22 августа с 14 до 16 часов покажет онлайн-концерт «Рожденный над Исетью», посвященный празднованию Дню города в Екатеринбурге.

В концерте примут участие солистка Театра эстрады Анастасия Гаева, екатеринбургский певец Дмитрий Матушкин, ансамбль танца и музыки «Иван да Марья», коллектив любителей классического пения «Гармиония».

Также во время трансляции пройдет поэтический флешмоб воспитанников театральной студии «Деловые дети».

Фото: пресс-служба ЦК "Орджоникидзевский"

Online-программу будут транслировать на официальном сайте ЦК, а также в группах в социальных сетях: ВК Instagram Facebook и YouTube.

Полную программу празднования Дня города-2020 в Екатеринбурге смотрите здесь.

Об особенностях праздника мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал «КП-Екатеринбург».

Прогноз от синоптиков на 15 августа 2020 года в Екатеринбурге.

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