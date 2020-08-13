На Урале экс-полицейского оштрафовали за взятку в 30 тысяч

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В Краснотурьинске, что в Свердловской области, под суд отправили бывшего инспектора ГИБДД, которого обвиняют в получении взятки. В конце мая он остановил для проверки автомобиль, водитель которого находился в состоянии опьянения. При этом он уже два раза был признан виновным в нетрезвом вождении.

Экс-инспектор предложил пройти в патрульную машину и объяснил, что водителю теперь грозит уголовное дело. Тот в свою очередь, желая избежать наказания, предложил ему 30 тысяч рублей в качестве взятки.

- Инспектор согласился, предложив водителю привезти деньги в определенное место и передать лицу, не осведомленному о преступных намерениях инспектора и водителя, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Далее водитель, имея при себе обусловленную сумму денег, проследовал на место, указанное инспектором ГИБДД, где передал в качестве взятки для обвиняемого 30 тысяч рублей. Затем лицо, не осведомленное о намерениях обвиняемого, не подозревая о том, что принимаемые деньги являются взяткой, передал деньги инспектору.

Следователи допросили ряд свидетелей, экс-инспектор полностью признал свою вину. В итоге, на него завели уголовное дело и направили под суд. Суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей. А на водителя отказались заводить уголовное дело, поскольку он сотрудничал со следствием.

- Из системы МВД задержанный был уволен с позором в кратчайший срок. Кстати, уволен из полиции и его напарник за бездействие по пресечению коррупционного преступления своим коллегой, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.