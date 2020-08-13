ЕВРАЗ поставляет металлопрокат для строительства завода Hyundai WIA Rus

Фото: предоставлено ЕВРАЗ НТМК

ЕВРАЗ поставил около 900 тонн металлопроката на строительство завода по производству двигателей Hyundai WIA Rus в Санкт-Петербурге. Отгрузку производила трейдинговая компания ЕВРАЗ Металл Инпром (ЕМИ).

Строительство завода стартовало 30 июня 2020 года. Первые отгрузки прошли в июне и июле. Санкт-петербургский филиал ЕМИ отгрузил фасонный и сортовой прокат производства ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК: двутавр, уголки, швеллер. Поставки будут продолжаться до конца года.

«Металлопрокат ЕВРАЗа активно используют в промышленном строительстве, – отметил генеральный директор ЕМИ Сергей Синцов. – Мы участвуем во всех крупных проектах России. Это говорит о высоком уровне качества продукции, реализуемой ЕМИ, и доверии к нам со стороны заказчиков».

Фото: предоставлено ЕВРАЗ НТМК

ЕВРАЗ НТМК выпускает более 300 видов двутавров. Комбинат является единственным в России производителем цельнокатаных строительных балок высокой прочности. Этот металлопрокат обладает лучшей несущей способностью, выдерживает высокий уровень напряжения, дает экономию металла.

Строительство завода в Санкт-Петербурге – пятый подобный проект для Hyundai WIA, выступающей поставщиком двигателей для Hyundai Motor Company. Инвестиции составят порядка 13,1 млрд рублей. Общая площадь зданий превысит 36 тыс. кв. м. Предприятие будет находиться поблизости от автомобильного завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Производственная линия нового завода будет запущена в октябре 2021 года.