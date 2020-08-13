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Восемь уральских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

Они набрали максимальные оценки по двум предметам
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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Восемь уральских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

Восемь уральских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области восемь выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов. В их числе – ученики школ Екатеринбурга и Артемовского, гимназий №35, 39 и 9, лицея №100, СУНЦ УрФУ и екатеринбургского суворовского училища, а также школы №8 в поселке Буланаш Артемовского ГО.

- Результат в 100 баллов за один из экзаменов в Свердловской области получили 127 выпускников. Кроме того, по ряду дисциплин наблюдается высокий процент сдавших экзамен с результатом 80 баллов и выше, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Так, 21,3% выпускников сдали на высокие баллы ЕГЭ по информатики, а 31% - по русскому языку. Напомним, в этом году экзамены сдали больше 17 тысяч уральских выпускников и две тысячи выпускников прошлых лет.

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