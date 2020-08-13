В Екатеринбурге вынесли приговор педофилу, продававшему детское порно в США

Фахретдинов признал свою вину в суде. Фото: СОЦСЕТИ

Свердловский областной суд поставил точку в деле 24-летнего Руслана Фахретдинова, который обвинялся в более чем пятидесяти эпизодах по статьям УК, связанными с педофилией. Поймать преступника удалось совершенно случайно наряду ГИБДД, который заметил подозрительный автомобиль вблизи коттеджного поселка под Екатеринбургом.

Вместе с Фахретдиновым на заднем сидении был голый 13-летний мальчик. Поначалу никто даже подумать не мог, что это лишь одна из восьми жертв парня, но все вскрылось, когда силовики изучили его смартфон. На нем хранились многочисленные интимные фотографии подростков и переписка с ними.

Родственники Фахретдинова были уверены, что он просто дружит с несовершеннолетними. Фото: предоставлено читателями "КП"

Понимая, что ему грозит до 20 лет колонии строгого режима, Рустам последовал совету следователя и написал явку с повинной почти по каждому из эпизодов. Примечательно, что на съемках запрещенных материалов Фахретдинов сумел и заработать. Несколько роликов он продавал на черном рынке США.

- Свое «влечение» к детям он объяснил тем, что в детстве над ним надругался мужчина, но его так и не поймали, - рассказал «Комсомолке» адвокат обвиняемого Сергей Исаев. – Всего в деле фигурируют восемь потерпевших, лишь с тремя из них он виделся вживую. Большинство указанных эпизодов были совершены по переписке на сайтах знакомств и соцсетях. С Екатеринбурга он начал свой криминальный путь, уже потом переключился на детей из Башкортостана и Краснодарского края.

В суде Руслан признал вину и, возможно, это спасло его от более сурового наказания. Верх-Исетский районный суд назначил ему 15 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Апелляция ни к чему не привела, приговор оставили прежним.