Уральские парашютисты прыгнут с гигантским флагом России

Фото: пресс-служба Музейного комплекса УГМК

В эту субботу, 15 августа, в небе над Верхней Пышмой можно будет увидеть парящих людей. Уральские парашютисты совершат прыжок с гигантским флагом России, площадью 800 «квадратов», в честь Дня Военно-воздушных сил.

Этот прыжок в мае этого года был признан рекордом страны с формулировкой «Самый большой десантированный флаг в России». Увидеть парашютистов можно будет в 12:00-13:00. Дело в том, что точное время начала организаторы пока что не раскрывают.

Празднование Дня Военно-воздушных сил состоится перед этим на открытой площадке Музейного комплекса УГМК. Кроме того, как рассказали в пресс-службе комплекса, перед прыжком возле мемориального комплекса «Журавли» состоится парашютное шоу: туда с флагами РФ, ВВС России, ОАО «УГМК», АО «Уралэлектромедь» и флагом Верхней Пышмы приземлится группа спортсменов-парашютистов ДОСААФ России.