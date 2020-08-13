Курс на рефинансирование: в УБРиР число выдач выросло на 93%

В июле максимальное количество кредитов, рефинансированных у одного человека, достигло пяти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) выявили растущую потребность клиентов в рефинансировании кредитов, оформленных в других банках. Выдача займов физическим лицам с этой целью увеличилась в июле на 93% по сравнению с предыдущим месяцем. Исследование проводилось на всей территории присутствия финансовой организации.

Специалисты УБРиР отметили, что чаще всего один человек рефинансировал один кредит (63%), реже — два (28%). В июле максимальное количество кредитов, рефинансированных у одного человека, достигло пяти.

Анализ данных за июль также показал, что женщины рефинансируют кредиты чаще (55%), чем мужчины (45%), но при этом последние берут большую сумму. Средняя сумма займа у сильной половины человечества на 6% больше, чем у женщин.

Согласно исследованию, в топ регионов, жители которых наиболее активно рефинансировались, вошли Свердловская и Челябинская области, Пермский край и Республика Башкортостан. Самые большие же средние суммы рефинансирования зафиксированы в Оренбургской, Омской, Курской, Тюменской и Ульяновской областях.

«После снижения Центробанком РФ ключевой ставки рефинансирование приобрело для заемщиков особую привлекательность. Ведь сегодня можно объединить несколько кредитов в один с гораздо меньшей ставкой, что позволит не только снизить финансовую нагрузку, но и упросить обслуживание в банке. И этот способ экономии становится все более популярным. Наши эксперты заметили, что если в июне за рефинансированием к нам обращались жители из 21 региона, то в июле количество регионов увеличилось до 28. Помимо низкой ставки УБРиР дает возможность заемщикам взять сумму больше, чтобы не только погасить имеющиеся кредиты, но и оставить себе дополнительные средства наличными, которые никогда не бывают лишними», — говорит руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Ольга Сивцова.

Напомним, рефинансирование кредитов в сторонних банках существует в УБРиР с 2017 года. Согласно условиям, максимальная сумма по программе составляет 1,6 млн рублей, срок — до 10 лет. При этом количество рефинансируемых кредитов не ограничено, а ставка начинается от 6,5% годовых. Для оформления требуется минимум документов — только паспорт и справка о доходах или выписка из ПФР.

Заявку на рефинансирование можно оставить на сайте или в офисе банка.