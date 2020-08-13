В свердловские больницы поступила первая партия препаратов от COVID-19

Стоимость одной упаковки «Авифавира» - 22 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницы Свердловской области поступила первая партия препаратов для профилактики коронавируса «Авифавир». В ней – три тысячи упаковок. Кстати, стоимость одной – 22 тысячи рублей, при этом одному пациенту потребуются 2-3 таких упаковки.

Как рассказали в региональном оперштабе, эти лекарства закупаются на бюджетные средства по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

- Медики выписывают их людям из групп риска – пожилым уральцам и тем, кто близко контактировал с заболевшими, - объяснили в оперштабе. – Позитивный опыт такой терапии есть, к примеру, у Москвы.

Помимо Свердловской области, препарат получит Московская, Ленинградская, Новгородская, Кировская, Нижегородская области и республика Татарстан.