На Среднем Урале 100 автобусов вышли на работу с технеисправностями

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области полицейские, вместе с сотрудниками Ространснадзора и местных администраций регулярно устраивают масштабные проверки пассажирских автобусов. Во время рейдов изучаются техническое состояние тренспорта, исправность всех узлов и агрегатов, наличие лицензии на перевозку пассажиров.

- Кроме того, особое внимание уделяется наличию акта осмотра техники механиком и водителя врачом перед выходом на линию, наличие пройденного техосмотра и исправность тахографа, которым, согласно требованием законодательства, должен быть оснащен каждый автобус, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Только за первые несколько дней проверок инспекторы ГИБДД нашли около 100 нарушений. Большинство из них – неисправное рулевое управление, сломанные фары и изношенная резина. Специалисты беседуют с водителями и рассказывают о соблюдении скоростного режима, режима труда и отдыха.

- В ближайшее время проверки автобусов продолжатся. По итогам мероприятий руководителям автопредприятий, где будут выявлены нарушения, грозит административная ответственности в виде крупных штрафов, - добавили в УГИБДД.