СвЖД увеличила скорость доставки грузов на 17% в январе-июле

Фото: ОАО «РЖД»

За семь месяцев (январь – июль) 2020 года средняя скорость доставки грузов на полигоне Свердловской железной дороги составила 420,4 км в сутки, что на 71,8 км в сутки (17,1%) выше, чем за аналогичный период 2019 года. Ускорение обусловлено ростом маршрутизации перевозок, сокращением времени на маневровые операции и на коммерческий осмотр грузовых вагонов на станциях. Надежность доставки грузов (соблюдение сроков) за семь месяцев 2020 года составила 99,8%.

Скорость доставки груза – это комплексный показатель, характеризующий качество перевозки. Он учитывает движение груза после приема к перевозке от отправителя в точке «А» до выдачи конечному получателю в точке «Б». Для его повышения важно обеспечить оптимальную организацию вагонопотоков, при которых в пунктах погрузки (или на станции) из вагонов формируют маршрутные поезда, проходящие попутные технические станции без сортировки.

Вместе с тем, в расчет скорости доставки груза включают не только движение груза, но и все типы простоев (в том числе элементы вне зоны ответственности перевозчика и владельца инфраструктуры). Например, время простоя вагонов в ожидании выгрузки по причинам, зависящим от грузополучателей. Снижается скорость доставки и в тех ситуациях, когда ОАО «РЖД» не может выдать прибывший груз из-за того, что грузополучатель не работает в ночное время или в выходные дни. Среди других видов простоев, не зависящих от перевозчика, часто фигурирует таможенное оформление груза, которое может занимать до нескольких суток.

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На железных дорогах существует несколько показателей, характеризующих грузовое движение.

Техническая скорость грузового поезда – это скорость его движения по перегону между двумя станциями. Зависит она от параметров железнодорожной инфраструктуры и характеристик локомотива.

Участковая скорость (то есть скорость проследования какого-либо участка железной дороги) включает в себя дополнительно стоянки на промежуточных станциях. Например, чтобы пропустить пассажирские поезда.

Маршрутная скорость вместе с движением по перегонам и стоянками на промежуточных станциях учитывает время технических операций: смену локомотивов и локомотивных бригад, осмотр вагонов. По сути, это средняя скорость поезда от момента его формирования до расформирования.

Скорость доставки груза учитывает не только движение груза, но и все типы простоев.