Полиция Нижнего Тагила получила 10 новых автомобилей

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

Автопарк ГИБДД по Нижнему Тагилу пополнился 10 новыми патрульными автомобилями. Накануне, 12 августа, их доставили в город. Все они оборудованы новейшими системами связи и видеоконтроля. Кроме того, машины дополнительно оснащены медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

- Транспортными средствами обладают улучшенными эксплуатационными качествами. Повышенные характеристики проходимости и высокие динамические качества позволят улучшить мобильность экипажей ДПС и оперативно решать повседневные задачи для сохранения жизни и здоровья граждан на дорогах, - рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

А не так давно мы рассказывали, что в Екатеринбург до конца августа поступят 30 новых карет скорой помощи. Часть из них уже вышла на линию.