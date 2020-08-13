В Екатеринбурге будут судить боксера, который вместе с друзьями похитил мужчину

Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге будут судить двух местных жителей, которые, по версии следствия, похитили человека со стройплощадки. Речь идет об инциденте на улице Шейнкмана, где 9 июля мужчину затолкали в «четырнадцатую» увезли в неизвестном направлении. Для того, чтобы поймать злоумышленников, оперативникам потребовалось меньше суток. Сначала был пойман 34-летний организатор «операции», а затем и его 26-летний подельник.

- Необходимо также отметить, что в настоящее время продолжается расследование в отношении третьего фигуранта, который, по версии следствия, также имеет отношение к совершённому преступлению, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам пресс-секретаря свердловского главка полиции Валерия Горелых, в поисках преступников принимали участие оперуполномоченные МВД и сотрудники Росгвардии. Уже во время розыска выяснилось, что машина, на которой увезли мужчину, зарегистрированна в ХМАО, а ее владелец ничего не знает о произошедшем.

- ВАЗ-2114 принадлежит местному жителю, который предоставил своё транспортное средство знакомому на непродолжительный срок, сам он к этой криминальной истории отношения не имеет. После совершённого преступления машина была спрятана в коллективном саду "Мечта", между Арамилем и посёлком Большой Исток. Номера с ВАЗа были сняты. Первого подозреваемого представители МВД задержали в одной из квартир по улице Черепанова в Ленинском районе Екатеринбурга, - сообщил полковник Валерий Горелых.

Машина, на которой похитили мужчину. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Операция по его задержанию проводилась при силовой поддержке СОБРа, но силовой сценарий не потребовался. Сожительница подозреваемого добровольно открыла дверь. Мужчина же в свою очередь предпринял глупую попытку спрятаться в шкафу.

- Первым подозреваемым оказался местный житель, 1986 года рождения, увлекающийся боксом. Его напарник к моменту проведения полицейской спецоперации успел ретироваться в Челябинскую область, он также является спортсменом, увлекается самбо. В ходе оперативной работы сыщики убедили его по телефону, что в его интересах лучше добровольно явиться в подразделение ОБОП, что тот и сделал, - добавил Валерий Горелых.