На Среднем Урале зафиксировали еще семь смертей от COVID-19

Погибли от коронавируса еще семь человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще семь смертей от коронавируса. Таким образом, с начала пандемии в регионе 358 погибших. Как сообщает региональный оперштаб, в сегодняшнюю сводку также попали 162 новых случая заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+81).

Всего в регионе зафиксировано 22943 заболевших.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 341. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время уральские медики сумели вылечить 18803 человека. Только за сутки из больниц выписали 78 пациентов.