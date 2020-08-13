«У горожан нашли кишечные инфекции»: на Урале закрыли киоск с шаурмой

Киоск с шаурмой закрыли на 45 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте местные жители стали часто обращаться в больницы с острыми кишечными инфекциями. Медики выяснили, что все пострадавшие покупали шаурму в киске «Шаурма по-Дубайски». После этого асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора решил провести эпидемиологическое расследование.

Во время проверки специалисты обнаружили грубейшие нарушения санитарных требований.

- В частности, на объекте отсутствует обязательное централизованное водоснабжение и канализация – работа осуществляется на привозной воде, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. – Кроме того, нарушается технология приготовления блюд и салатов. Все это происходит в одном помещении и на одном столе. Также отсутствуют маркировочные ярлыки изготовителя.

Помимо всего этого, специалисты Роспотребнадзора выяснили, что сотрудники не обрабатывают дезсредствами оборудование и разделочный инвентарь. В итоге, на владельца киоска с шаурмой составили административный протокол, материалы дела направлены в городской суд Абсеста, который закрыл киоск на 45 суток.