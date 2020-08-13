Свердловским аграриям задолжали почти полтора миллиона

88 работников сельхозкооператива сидели без зарплаты с июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске, что в Свердловской области, прокуратура решила проверить соблюдение трудового законодательства у сельхозкооператива «Первоуральский». Причиной проверки послужила жалоба 88 работников, которые рассказали, что уже несколько месяцев им не платят зарплату.

- С июня 2020 года у организации образовалась задолженность перед 88 работниками на сумму свыше 1,4 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – С целью восстановления трудовых прав сотрудников прокурор Первоуральска внес представление об устранении нарушений закона в адрес руководителя кооператива.

Оказалось, что работодатель уже неоднократно привлекался к административной ответственности за то, что не платил зарплату своим сотрудникам. После вмешательства прокуратуры всем работникам полностью выплатили деньги.