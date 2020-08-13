В Екатеринбурге завершились поиски 15-летнего школьника, месяц назад сбежавшего из дома

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга вместе с волонтерами поискового отряда завершили поиски 15-летнего Вячеслава Арбузова. Подросток ушел из дома еще 12 июля, искать его начали только спустя месяц, поскольку заявление в полицию поступило 10 августа. К счастью, с ним все хорошо – он жив и здоров.

- Мальчик был найден на территории микрорайона Уралмаш на улице Старых Большевиков. Несовершеннолетний пояснил, что жил все это время у своих знакомых, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

По данным полиции, со стороны ребенка и в отношении него ничего плохого совершено не было.