«Все и так все понимают»: в Екатеринбурге появился флаг Белоруссии

Фото: holtovs в Instagram

В Екатеринбурге художник под псевдонимом H O L T O V минувшим вечером создал работу, посвященную протестам в Белоруссии. Она находится под Макаровским мостом. Художник нарисовал бело-красно-белый флаг республики, который был государственным флагом с 1991 по 1995 годы. Он был создан в рамках нелегального стрит-арт фестиваля «Карт-бланш».

- Живи, Беларусь! Хотел написать какую-нибудь пафосную чушь типа «наши сердца бьются с тобой», но это лишнее. Все и так все понимают, - написал художник на своей странице в Instagram.

Напомним, в Республике Беларусь уже несколько дней подряд идут массовые акции протеста. Их устраивают горожане, которые недовольны итогами выборов нового президента. По официальным данным ЦИК республики, большее число голосов набрал Александр Лукашенко, однако его оппоненты и многие жители уверены, что результаты были сфальсифицированы. И победила Светлана Тихановская.