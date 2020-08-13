На Уралмаше коммунальщики освободили деревья от асфальта

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Накануне, 12 августа, жители Уралмаша в Екатеринбурге заметили, что на площади Первой пятилетки в асфальт оказались закатаны несколько деревьев. К обсуждению вопроса сразу же подключились активисты сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга». В пресс-службе администрации города «КП» сообщили, что с подрядчиком уже провели беседы.

Еще вчера деревья были закатаны в асфальт. Фото: сообщество "Парки и скверы Екатеринбурга"

- Подрядчик, ведущий работы по ремонту дорожного покрытия и тротуара на Площади Первой пятилетки устранил нарушение, связанное с асфальтированием вокруг деревьев, - рассказали сегодня в мэрии. – Позже в приствольное ограждение будет добавлена земля.

Судя по фото, коммунальщики сняли вокруг стволов асфальт и огородили получившийся квадрат бортиками.