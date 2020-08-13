Настоящее уральское лето: погода в Екатеринбурге на конец недели

Столбики термометров не поднимутся выше +18 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, в Екатеринбург пришло привычное нам прохладное уральское лето. Дождей синоптики Уралгидрометцентра практически не обещают, а солнце выглянет из-за туч, при этом на улице будет довольно зябко. Рассказываем подробнее о прогнозе на конец недели.

В четверг, 13 августа, будет переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +16…+18. Ветер северный 3-8 м/сек.

В пятницу, 14 августа, погода практически не изменится. Будет все также прохладно: +15…+17, облачно и без осадков. Ветер восточный 4-9 м/сек.

В субботу, 15 августа, будет облачно с прояснениями, может пройти небольшой дождь. Температура воздуха составит +15…+17. Ветер восточный 4-9 м/сек.

Воскресенье, 16 августа, станет самым холодным днем на неделе – столбики термометров опустятся до +12. Будет пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.