Медикам Нижнего Тагила поступили новые аппараты УЗИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В горбольницу №4 Нижнего Тагила поступили два аппарата ультразвукового исследования экспертного класса. Устройства будут использоваться в работе при диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

- Новые аппараты высокого уровня разрешения с множеством дополнительных функций – улучшают качество картинки, открывая медикам больше возможностей для диагностики, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. – Проведение экспертного УЗИ позволяет распознать заболевание на ранних стадиях и своевременно назначить лечение.

С начала этого года приобретено уже три аппарата УЗИ лапароскопическая и видеоэндоскопические стойки, аппараты ИВЛ, система мониторирования и мониторы реаниматолога-анестезилога и прочее, на общую сумму более 54 миллионов рублей.