На Среднем Урале ликвидировали последний лесной пожар

Площадь возгорания составляла 1600 гектар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ликвидирован последний лесной пожар. Огонь на территории Ивдельского лесничества не удавалось погасить на протяжении нескольких недель. Площадь возгорания составляла 1600 гектар. Ликвидация пожара велась ручным способом.

- Из-за особенностей расположения лесного участка - ближайший населенный пункт Атымья и дорога с твердым покрытием находились в 70 километров от очага - у специалистов не было возможности доставить туда технику и создать минерализованную полосу, - рассказали в департаменте информационной политики.

С огнем боролись 72 работника парашютно-десантной пожарной службы уральской авиабазы. Всего пожарные десантники совершили пять прыжков с самолета АН- и более 40 спусков с вертолета Ми-8. Работа велась в тяжелых климатических условиях на заболоченной почве с глубоким залеганием торфа и была осложнена чрезвычайным классом пожарной опасности и сильными ветрами.