В Свердловской области построят три солнечных электростанции

Первые три станции общей мощностью 28 мегаватт будут построены в Артинском районе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Свердловской области к 2025 году построят три солнечных электростанции. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов. По его словам, инвесторов для строительства уже нашли. Они получили поддержку правительства области, экспертного сообщества и уральских производителей оборудования.

- Первые три станции общей мощностью 28 мегаватт будут построены в Артинском районе. Все это будет способствовать дальнейшему развитию сетевой инфраструктуры, удовлетворению долгосрочного спроса потребителей на электрическую энергию, а также формированию стабильных и благоприятных условий для привлечения в регион новых инвестиций, - рассказал Игорь Чикризов.

На альтернативные источники энергоснабжения инвесторы потратят около 2,8 миллиарда рублей. Как рассказал замминистра, в дальнейшем число солнечных электростанций в Свердловской области планируется увеличить до 28. Согласно прогнозам на их возведение потратят 11 миллиардов рублей.