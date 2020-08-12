В редакцию уральского издания пришла полиция после заявления главврача больницы

Фото: АН «Между строк»

В Нижнем Тагиле сегодня в редакцию АН «Между строк» пришли сотрудники полиции. Силовики организовали проверку издания после обращения в прокуратуру главврача ЦГБ №1 Олега Николаева. Медик обвинил СМИ в распространении фейковых новостей после публикации материала, в котором жительница Нижнего Тагила рассказала свою историю болезни и лечения в медучреждении в самый разгар пандемии коронавируса. В частности главврач был недоволен такими словами, использованными в публикации, как «кавардак» и «сквозняк».

- Учитывая неоднократность появления на сайте АН «Между строк» не соответствующих действительности информационных материалов (фейков), прошу провести проверку деятельности АН «Между строк» на предмет законности их действий по распространению заведомо ложной и не соответствующей действительности информации, - приводит слова Олега Николаева из заявления АН «Между строк».

При этом главврач просит сотрудников полиции при обнаружении уголовного или административного нарушения возбудить соответствующее производство. Силовики провели беседу с главным редактором издания Натальей Вахониной, которая объяснила, что публикация основана на рассказе реальной пациентки больницы.

- Они пришли взять с меня объяснение. Спрашивали откуда берем информацию для публикации. У Олега Николаева было недовольство конкретной публикацией. Я все объяснила, - рассказала «КП-Екатеринбург» Наталья Вахонина.

Также, по словам главного редактора, сотрудники полиции попросили контакты пациентки больницы, на основе рассказа которой был сделан материал и ушли. Административное дело возбуждать они не стали. После этого с Натальей Вахониной связался Олег Николаев и попросил о встрече. По ее словам, он был настроен позитивно.