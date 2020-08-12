В Екатеринбурге Chevrolet Cruze сбил мотоциклиста

Фото: Елизавета, Инцидент Екатеринбург

В Железнодорожном районе Екатеринбурга сегодня вечером Chevrolet Cruze столкнулся с мотоциклом. Авария произошла на улице Стрелочников 12А. По предварительным данным ДТП спровоцировал водитель автомобиля, не предоставив преимущество мотоциклу.

- Водитель автомашины Chevrolet Cruze при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, который двигался по улице Стрелочников в сторону переулка Выездной, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В аварии пострадал водитель мотоцикла. С подозрением на перелом лодыжки его госпитализировали в 23 больницу. Сотрудники ГИБДД на месте аварии разбираются в обстоятельствах. Из-за ДТП движение по улице Стрелочников затруднено.

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