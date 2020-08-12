Концерт «Чайф» на Дне города обойдется Екатеринбургу в 1,6 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 августа Екатеринбург отмечает День города, но из-за пандемии коронавируса все привычные мероприятия пришлось отменить или перенести в онлайн-формат. Удаленно даже пройдет традиционный концерт, который всегда устраивают на площади 1905 года. Кстати, в этом году его перенесли на крышу здания администрации Екатеринбурга.

Выступать в прямом включении будет уральская группа «Чайф». Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, стоимость концерта – 1,6 миллионов рублей. Продлится он, кстати, всего час – с 20:00 до 21:00.

Кроме того, в документации опубликован райдер музыкантов. И вот что там должно быть: напольный вентилятор, пять белых махровых полотенец для лица, питьевая вода, горячее питание, бутерброды трех видов (с семгой, сыром и бужениной), сок, фрукты, шоколад и пирожное к чаю.

Чуть ранее мы публиковали полную программу мероприятий, которые пройдут в День города. Ее можно посмотреть здесь.