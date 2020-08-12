Почему занижают статистику по коронавирусу: отвечает эксперт лабораторной диагностики

Официальная статистика не включает всех переболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие жители Свердловской области сомневаются в цифрах официальной статистики по заболеваемости коронавирусом в регионе. Действительно, самоизоляцию практически отменили, а в области меньше 23 тысяч заболевших.

По словам эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, никто от жителей Свердловской области статистику не скрывает. Просто лабораторные мощности сегодня в регионе, как и везде в мире, кроме Китая, ограничены.

Сегодня на Среднем Урале работают 33 лаборатории, в которых за сутки исследуются около 10 тысяч тестов на коронавирус. Поэтому всех обследовать не получается.

Александр Соловьев говорит о небольших мощностях лабораторий для того, чтобы протестировать всех уральцев

- Реальное число инфицированных уральцев гораздо выше. Это подтверждается другим методом исследования – определением антител. В Екатеринбурге около 10% населения с антителами. То есть порядка 150 тысяч человек в городе уже встретились с коронавирусом, у них уже есть антитела. При этом официальных случаев ПЦР (Полимеразная цепная реакция - метод диагностики инфекционных заболеваний– Прим. ред) порядка 17 тысяч. Эта разница подтверждается во всех странах, - рассказал Александр Соловьев на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Также эксперт заявил, что для окончания пандемии нужно, чтобы антитела появились у 30-40% населения. Это произойдет к лету 2021 года. А до этого продолжится период острой борьбы с COVID-19.

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