Объем привлеченных средств физлиц ВТБ в Свердловской области вырос на 7%

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По итогам первого полугодия 2020 года портфель средств, размещенных в ВТБ жителями Свердловской области, увеличился на 7% — до 93,5 млрд рублей. Суммарный объем привлеченных средств физических и юридических лиц банка в регионе составил 123,8 млрд рублей (+4%), кредитный портфель — 195,2 млрд рублей (+4%).

В структуре привлеченных средств частных клиентов наиболее динамично растут инвестиционные продукты — на это направление уже приходится около трети портфеля. За январь-июнь вложения свердловчан в данные инструменты выросли на 29%, до 29,5 млрд рублей. Предприятия Среднего Урала по итогам полугодия разместили на счетах и депозитах в ВТБ 30,3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка в Свердловской области превысил 102,4 млрд рублей (+7% с начала года). В его структуре на ипотечные займы приходится 53,2 млрд рублей (+12%), на кредиты наличными – 42,8 млрд рублей (+2%), автокредиты – 2,9 млрд рублей.

За полугодие ВТБ выдал жителям региона 21,6 млрд рублей заемных средств. Значительным спросом пользовалась ипотека, чему способствовал запуск льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках. За полугодие 5,4 тыс. свердловских семей получили в ВТБ жилищные займы на сумму 12,1 млрд рублей, что на 29% превышает показатель за аналогичный период 2019 года. Банк установил собственный рекорд по доле выдач ипотеки в Свердловской области (31,59% по итогам мая по данным Банка России). Также за январь-июнь уральцы оформили в банке кредиты наличными на 8,8 млрд рублей и автокредиты на 742 млн рублей.

Банк развивает сотрудничество и с предприятиями Свердловской области. К 1 июля корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе вырос до 92,8 млрд рублей (+2%), в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса – до 24 млрд рублей (+5%).

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, отметил: «Наш регион остается одним из самых финансово активных в стране, хотя пандемия и повлияла на специфику спроса. У частных клиентов были особенно востребованы льготная ипотека и инвестиционные инструменты, также выросла доля обслуживания в онлайн-каналах. На первый план для нас вышла поддержка пострадавших от COVID-19 клиентов во всех сегментах, как по государственным, так и по собственным программам. Начиная с марта и к текущему моменту по всем видам программ мы помогли 10 тыс. жителей и более 1000 предприятий Свердловской области на общую сумму 11,5 млрд рублей».

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).