Где в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя на День города 2020: улицы, время

Многие горожане выйдут на улицы смотреть салют, поэтому продажу алкоголя временно запретят Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 августа Екатеринбург отпразднует День города-2020, отметив свой 297-й год со дня основания. Из-за пандемии коронавируса большая часть торжеств перенесли в интернет, а также на радио и телевидение.

При этом, вечером на крыше городской администрации выступит группа «Чайф», а в 22:30 с трех точек покажут масштабный салют. Понятно, что часть горожан придут смотреть большой фейерверк лично. Поэтому чиновники решили вечером ограничить продажу алкоголя в местах запуска салюта.

Ограничение на продажу спиртных напитков будет действовать в Екатеринбурге 15 августа с 20:30 до 23 часов.

1. В периметре улиц Московская – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красный – Челюскинцев.

2. В границах улиц Машиностроителей – Ильича – Краснознаменной – проспекта Орджоникидзе.

3. Участок на проспекте Академика Сахарова в границах улиц Вильгельма де Геннина и Анатолия Мехренцева.

Ранее «КП-Екатеринбург» опубликовала полную программу мероприятий на День города-2020 в Екатеринбурге. А мэр Александр Высокинский рассказал об особенностях празднования дня рождения уральской столицы. Также уральские синоптики поделились прогнозом погоды на 15 августа 2020 года.

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