Скрывается от следствия: в Екатеринбурге ищут парня, прятавшего дома наркотики

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга разыскивает 25-летнего Куклина Михаила Юрьевича, уроженка поселка Малышева, который находится рядом с Асбестом. Парня задержали 30 мая в районе дома №18 по улице Памирская.

- В ходе личного досмотра у него были изъяты наркотики весом 0,22 грамма, что является значительным размером, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков». Однако ему удалось скрыться от силовиков. До настоящего времени его местонахождения не установлено.

Если вы вдруг видели где-то Михаила Куклина, сообщите об этом по телефонам: 8 (343) 356-42-04 или 02.