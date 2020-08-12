«Процедура немного успокаивающая»: переболевший COVID-19 Антон Шипулин сдал плазму для тяжелых пациентов

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В конце июля у депутата Гордумы Антона Шипулина, его тещи, супруги и младшей дочери подтвердился коронавирус. Его семья подхватила во время отпуска в Сочи. У всех, кроме жены биатлониста, болезнь прошла в легкой форме. А вот супругу пришлось госпитализировать в больницу.

Через две недели вся семья пошла на поправку, успела в последние несколько дней отдохнуть в Сочи, после чего отправилась домой.

По прибытии в Екатеринбург Антон Шипулин решил сдать плазму для тяжелых пациентов с COVID-19 в Областном центре переливания крови.

- Прошел осмотр у врача, выпил сладкий чай, как полагается, и пошел на процедуру. Весь процесс занял около 40-50 минут, - рассказал депутат на своей странице в Instagram. – Сдача плазмы совершенно безболезненная, даже немного успокаивающая. Голова не кружится, чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, плазма с антителами поможет кому-то из уральцев, зараженных коронавирусом, скорее поправиться.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 22,7 тысяч зараженных. Из этого числа 18,7 пациентов удалось вылечить, еще 351 человек погиб.

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