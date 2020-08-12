«Увидели из-под двери дым и бросились на помощь»: в Екатеринбурге росгвардейцы спасли из горящего дома шесть человек

Фото: пресс-служба региональной Росгвардии

Минувшим днем, 11 августа, на пульт дежурного Управления Росгвардии поступило сообщение из квартиры на улице Таганской. На место для проверки информации сразу же выехал экипаж задержания в составе старшего сержанта полиции Александра Ветошкина и сержанта полиции Антона Чиурина.

Прибыв на место, они обнаружили, что из-под входной двери квартиры клубами валит дым. Росгвардейцы сразу же вызвали пожарных, известили о случившемся дежурного пункта централизованной охраны и стали эвакуировать жильцов из соседних квартир. В итоге, спасли шесть человек, никто в огне не пострадал.

- К этому времени прибыли два экипажа пожарных спасателей. Дверь в квартиру, откуда шло задымление, вскрыли, и сотрудники МЧС ликвидировали огонь, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Площадь пожара составила 50 «квадратов». По предварительным данным, причиной послужило короткое замыкание проводки холодильника. Из-за чего стали плавиться пластиковые трубы с горячей и холодной водой. К счастью, благодаря оперативным действиям росгвардейцев трагедии удалось избежать.