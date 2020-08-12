На Среднем Урале от коронавируса погибли еще девять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще девять смертей от коронавируса. Об этом заявили в региональном оперштабе. Всего в регионе с начала пандемии – 351 погибший. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 168 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+70).

С начала пандемии в регионе зафиксирован 22781 зараженный. На сегодняшний день в свердловских больницах 105 человек находятся в тяжелом состоянии, 96 из них – в реанимации, в том числе 53 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 328. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: всего уральские медики сумели вылечить 18725 человек. Только за сутки из больниц выписали 83 пациента.