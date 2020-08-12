Екатеринбурженка украла с банковской карты у свекрови 143 тысячи

До решения суда девушка будет находиться под подпиской о невыезде Фото: Анастасия Осипова

В начале августа в полицию Екатеринбурга обратилась местная 56-летняя жительница, которая рассказала, что с ее банковской карты кто-то без ее ведома списал 143 тысячи рублей. В ходе проверки выяснилось, что женщина жила вместе с сыном и его 25-летней сожительницей, у которой был доступ к карте, чтобы оплачивать «коммуналку».

- Оказалось, что девушка в период с ноября 2019 года по июль 2020 года ежемесячно переводила на свою карту деньги с банковского счета пенсионерки для личных нужд, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – При этом каждый раз суммы переводов варьировались, в среднем, от 8 до 10 тысяч.

Полицейские разыскали девушку и доставили в территориальный ОВД, где она призналась в краже и написала явку с повинной. На нее завели уголовное дело, теперь ей грозит до шести лет тюрьмы. До решения суда она будет находиться под подпиской о невыезде.