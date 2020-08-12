В Свердловской области больше 100 тысяч безработных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число безработных в Свердловской области, зарегистрированных в органах службы занятости, по данным на 11 августа, составляет 110 852 человека. Такие цифры приводит департамент по труду и занятости населения Свердловской области.

По их данным, на сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы – 5,23%. А заявленная работодателями потребность в работниках – 41540 человек.

Напомним, в мае из-за пандемии коронавируса количество безработных выросло, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти в два раза. Это прогнозировали специалисты еще в апреле, когда в регионе только-только пошла первая волна сокращений.