Полиция Екатеринбурга ищет ночных поджигателей иномарок

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге, на улице Красноуральская, сгорели два иномарки. Диспетчеры МЧС получили вызов около 04:00, на место отправились девять спасателей на двух спецмашинах. На площади в шесть «квадратов» сгорели моторный отсек, кузова и салоны двух автомобилей Kia Rio и Nissan Almera.

Огонь удалось потушить в течение 11 минут. Местные жители посчитали, что это был поджог, и вызвали на место полицию.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту инцидента полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Владельцы сгоревших иномарок обратились с заявлением в территориальный ОВД. Сейчас полицейские начали проверку и поиск поджигателей.