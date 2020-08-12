Свердловские пожарные вручную потушили 1600 гектаров огня

Фото: ФБУ "Авиалесоохрана"

Минувшим днем, 11 августа, парашютисты-десантники Свердловской авиалесоохраны вручную потушили гигантский лесной пожар, разгоревшийся на площади 1600 гектаров. Специалисты забрасывали языки пламени руками и даже прибивали огонь ветками.

По данным на 18:30 11 августа ФБУ «Авиалесоохраны», в Свердловской области больше нет активных лесных пожаров.

- Сложная обстановка в регионе отмечалась не только в лесном фонде, но и в заповеднике «Денежкин Камень», в тушении труднодоступного пожара работникам заповедника помогли парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Ручным способом пожар был ликвидирован на площади 120 гектаров. Тушение осложнялось рельефом местности и ветровой нагрузкой.

Кстати, пожар в «Денежкином Камне» удалось полностью потушить. Огонь полыхал в заповеднике почти две недели.