В Екатеринбурге увеличат плотность застройки

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в городе будет увеличена плотность застройки – на 7-12%. Это станет последствием увеличения плотности населения. По его словам, должно также вырасти число мест в детских садах, школах, и даже количество мест на парковках.

- Речь идет об увеличении плотности плюс-минус 7-12%. Это не критический параметр, - объяснил Александр Высокинский в эфире «Студии 41». – Нужно понимать, что все требования по инсалаяции, пожарным проездам, транспортной доступности, безусловно, остаются.

При этом глава города подчеркнул, что «безумно плотной застройки, к в Нью-Йорке» в Екатеринбурге не будет.