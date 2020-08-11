На Урале бизнесмен, торговавший контрафактными игрушками, пытался откупиться от полиции

За дачу взятки 27-летнему предпринимателю грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в мае этого года в магазине по улице Восточное шоссе сотрудники полиции проводили «проверочную закупку». Во время рейда силовики обнаружили, что в торговом павильоне продают одежду с признаками контрафактности и детские игрушки, ввезённые на территорию России без оформления таможенных сертификатов.

- В ходе осмотра места происшествия оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское» на законных основаниях было изъято 33 наименования товара и 13 детских игрушек, - рассказали в СК по Свердловской области.

Управляющий магазина, надеясь избежать административного наказания за незаконный товар и желая вернуть изъятое, предложил сотруднику полиции взятку за прекращение проверки. Однако полицейский не взял деньги.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело. Сейчас его направили в суд. За дачу взятки 27-летнему предпринимателю грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Также управляющего магазина привлекут к административной ответственности за торговлю контрафактными товарами, которой он пытался избежать с помощью взятки.