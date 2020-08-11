Владимир Васильев публично извинился перед родственниками мужчин, которых погубил в аварии

Васильев извинился перед родственниками Виталия Никифорова и Александра Трушкова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге состоялось первое полноценное заседание по делу о ДТП на улице Малышева, в котором погибли два человека. Адвокаты Владимира Ваисильева просили отпустить его под домашний арест, но суд не стал смягчать меру пресечения.

- На заседании Васильев не признал вину в угоне, а также тот факт, что был за рулем пьяный, - пояснил адвокат Андрей Володин. Позже эти слова подтвердил и гособвинитель.

Когда Васильева уводили из зала суда под конвоем, он попросил прощения у родственников погибших.