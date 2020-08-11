Свердловские спасатели напомнили водителям, как нужно себя вести в случае возгорания автомобиля

Во время возгорания автомобилей с начала года пострадали два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала года сгорели 297 автомобилей. 65% от общего количества пожаров - это 192 случая, произошли по причине технической неисправности узлов, агрегатов и нештатного электрооборудования. 105 пожаров были зарегистрированы как поджог. Также спасатели рассказали, что во время возгорания автомобилей с начала года пострадали два человека. Спасатели напомнили автомобилистам, какие действия необходимо предпринять, если машина уже начала гореть.

- Если возгорание возникло под капотом автомобиля, необходимо, в первую очередь, разъединить контакты, вытащив ключ из замка зажигания. Если машина работает на газе, закрываются два крана, расположенные в багажнике на баке с топливом. После этого необходимо приступить к тушению, направив струю огнетушителя на основание пламени. При возгорании под капотом автомобиля, открывать его полностью не следует: достаточно небольшой щели, куда сможет попасть сопло огнетушителя: так вы избежите притока дополнительного воздуха, способствующего развитию пожара. Если огнетушителя нет, можно использовать песок, землю, накидку, одежду.

По словам спасателей, если огонь охватил заднюю часть машины, где находится бензобак, практически единственное, что остается сделать, - это быстро удалиться от машины. Если пожар охватил салон автомобиля, то водителю находится в ней очень опасно - огонь быстро распространяется по обивке, состоящей из ткани, пластика и синтетических волокон.

Чтобы избежать пожара в автомобиле спасатели рекомендуют выполнять следующие правила:

1. В салоне автомобиля всегда должен быть исправный огнетушитель, чтобы иметь возможность оперативно им воспользоваться.

2. Своевременно необходимо проходить техническое обслуживание. Устанавливать и производить ремонт магнитолы, сигнализации, предпускового подогревателя двигателя и другого электрооборудования автомобиля только в специализированных центрах.

3. Если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить техобслуживание в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться к специалисту.

Также в МЧС назвали характерные признаки того, что автомобиль подвержен возгоранию. Водителю необходимо быть начеку, если в салоне автомобиля пахнет бензином, газом или жженой резиной. Также стоит обратить внимание, если на асфальте появляются видимые подтеки масла или иных смазочных материалов.

В случае появления дыма, отмечают в ведомстве, необходимо остановить автомобиль и выключить двигатель, поставить машину на тормоз и блокировать колеса (неустойчивое положение может усугубить инцидент). Обязательно вызовите пожарных по телефону 101 или 112 или попросите об этом попутчиков, прохожих.