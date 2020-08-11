Фото: предоставлено Банком Уралсиб

Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт августа, опубликованный порталом Банки.ру. Аналитики собрали Топ-5 лучших предложений по процентам на остаток и кешбэку, представленных на сайте, с учетом стоимости обслуживания, комиссий и прочих условий.

«По карте можно получать доход на остаток по ставке до 6,25% годовых и кешбэк до 3% на все покупки. На сегодняшний день это одно из самых выгодных предложений в сегменте дебетовых карт, рассчитанных на массового потребителя», – отмечают эксперты Банки.ру.

«Прибыль» – карта Банка УРАЛСИБ с возможностью доставки с курьером на дом клиенту. Максимальный процент на остаток по карте составляет 6,25% годовых. Он начисляется на сумму до 2 млн рублей включительно, при условии ежемесячного минимального объема трат по карте не менее 10 000 рублей. При сумме ежемесячных трат по карте до 10 000 рублей на остаток до 2 млн рублей включительно начисляется 1 % годовых.

Проценты на остаток рассчитываются ежедневно, исходя из фактического остатка денежных средств на картсчете на начало дня, и выплачиваются ежемесячно в дату открытия картсчета.

Также по карте предусмотрены кэшбэк до 3% от суммы транзакций и снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков на территории РФ при сумме от 3 тысяч рублей. Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: ежемесячно совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц. При невыполнении данных условий комиссия за обслуживание составляет 49 рублей в месяц. Оформить карту можно в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также на сайте банка, указав удобный способ получения карты: доставка на дом с курьером или получение в отделении банка.

Дополнительная информация по Карте:

Обслуживание — 0 руб./мес. при покупках более 1 тыс. руб./мес. (некот. безнал. операции не учитываются, полный список на www.uralsib.ru) или мин. остатке ден. средств на картсчете (далее-ОС) более 5 тыс. руб./мес., в иных случаях — 49 руб./мес. Кэшбэк — возврат ден. средств на картсчет за осуществление покупок с использованием карты «Прибыль» (далее — Карта). Клиенту начисляется 1 балл за 50 потраченных руб., но не более 4000 баллов/мес., которые могут быть обменены на ден. сертификаты с номиналом, предусматривающие кэшбэк в размере 1% или 3% от суммы транзакций. После выбора сертификата сумма в размере номинала выбранного ден. сертификата перечисляется на картсчет. Также клиент может накапливать баллы с целью последующего приобретения у партнеров Банка ж/д и авиабилетов, бронирование отелей и проката автомобилей в разделе «Путешествие за бонусы», сертификатов партнеров Банка и/или пожертвование в пользу благотворительных организаций. Список партнеров сертификатов Банка указан на сайте www.bonus.uralsib.ru. Некоторые безнал. операции не учитываются, полный список на www.bonus.uralsib.ru. 6,25 % годовых начисляется ежемесячно на ежедневный фактический остаток денежных средств на картсчете на сумму остатка до 2 млн руб. включительно при уровне ежемесячных покупок от 10 тыс. руб. включительно (некот. безнал. операции не учитываются, полный список на www.uralsib.ru), 1 % годовых при уровне ежемесячных покупок до 10 тыс. руб.; при превышении указанного остатка денежных средств на картсчете проценты на сумму превышения не начисляются. Срок действия — 3 года. Комиссии: перевыпуск с прежним сроком действия — 299 руб.; смена ПИН-кода/разблокировка Карты с использованием банкоматов (далее — БТ) ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее — Банка) — 0 руб., в БТ др. банков — 50 руб.; запрос об остатке ден. средств через БТ др. банков — 30 руб. Обслуживание неактивного картсчета от 365 до 730 дней — 199 руб., от 730 дней (включительно) — 250 руб.; выдача наличных (далее — ВН) в пунктах ВН (далее — ПВН) — 0,7 % от суммы операции (далее — СО); ВН в ПВН и БТ др. банков на тер. РФ при СО до 3 тыс. руб. — 99 руб.; ВН в ПВН и БТ др. банков за пределами РФ — 1 % от СО, но не менее 110 руб., может взиматься доп. комиссия др. банками; ВН без Карты в ПВН филиала Банка, в котором открыт счет, в сумме до 1 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.) — 1 % от СО, от 1 до 3 млн руб. — 5 %, от 3 млн руб. — 10 %; ВН без Карты в ПВН филиала Банка «Южный» в сумме до 1,5 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.) — 5 % от СО; зачисление на счет средств через БТ и платежный терминал (далее — БПТ) банков согласно утвержденному Банком перечню, указанному на сайте Банка (далее — перечень) — 0,5 % от СО; безналичный перевод средств (далее — БПС) в БТ и БПТ Банка с Карты на карты др. банков по перечню — 1,5 % от СО, но не менее 60 руб.; БПС в БТ банков по перечню с карты на карты Банка и банков по перечню — 1 % от СО, но не менее 30 руб.; БПС в др. организациях с Карты на карту др. банков — 1 % от СО, но не менее 60 руб.; БПС на сайте Банка с карты на карту др. банков — 1,5 % от СО, но не менее 60 руб.; пользование средствами, составляющими тех. задолженность (далее — ТЗ) в пределах срока возмещения ТЗ, в % годовых — двойная ключевая ставка ЦБ РФ. БПС возможны только с карт/на карты Visa/Mastercard. Курьерская доставка карты «Прибыль» доступна не во всех населенных пунктах РФ, возможность доставки проверяется автоматически при заполнении заявки на сайте. Подробная информация по телефону 8 800 250 57 57 и на сайте www.uralsib.ru.