Екатеринбуржец с COVID-19 спрятался от врачей, чтобы его не увезли в больницу

По решению суда его отправили на принудительное лечение в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце июля 44-летний житель Екатеринбурга получил положительный тест на коронавирус, после чего специалисты Роспотребнадзора госпитализировали его в больницу. Однако уже в медучреждении врачи решили перевести пациента на домашнее лечение, поскольку у него была легкая форма COVID-19, к тому же, дома он жил один. За ним должны были приглядывать медики.

Однако, приехав к нему для взятия мазка, врачи его дома не обнаружили. Они позвонили мужчине, но тот отказался говорить, где он.

- Информация об этом незамедлительно была направлена в Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, - рассказали в пресс-службе ведомства. – В итоге, 10 августа суд отправил нарушителя на принудительное лечение в больницу.

После того, как мужчина полностью вылечится, он будет привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.