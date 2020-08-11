«В плите вместо газа – вода»: на Урале горе-мастер затопил газопровод

На Урале горе-мастер затопил газопровод и оставил без газа весь подъезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде, что в Свердловской области, утром 10 августа целый подъезд остался без газа из-за одного жильца, который решил самостоятельно установить водонагреватель. Мастер, собираясь справиться со всем в одиночку, перепутал водопроводную и газовую трубы и неправильно подсоединил прибор. В итоге, вода хлынула в газопровод, и у жильцов подъезда вместо газа в плитах оказалась вода.

Пришлось вызывать аварийную службу. Прибывшие на место специалисты откачали воду, провели полную ревизию плит и колонок в 13 квартирах – они разобрали все оборудование, удалили воду и собрали обратно.

- Поскольку квартира, в которой произошел инцидент, расположена на четвертом этаже, вода утекла по стояку и в газовые приборы соседей, - рассказали в пресс-сслужбе компании «ГАЗЭКС». – Газ вернулся в подъезд только вечером, за исплючением квартиры нарушителя.

Сам горе-мастер пытался замести следы своей работы – он снял новый водонагреватель и убрал в коробку, а старый повесил на место. Когда газовики искали причину аварии, то вытащили прибор из коробки – и в этот момент из газовых трубок потекла вода. Объясняться перед специалистами мужчина не стал, поэтому «отдуваться» за него пришлось его супруге.