Число пользователей приложения «Мой Tele2» в Свердловской области за полгода выросло на треть

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Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы приложения «Мой Tele2» в первом полугодии 2020 года. Сервис наиболее популярен среди абонентов столичного региона, Ленинградской области и Урала. С помощью приложения клиенты управляют услугами, продают и покупают минуты и гигабайты, а также настраивают тарифы.

За полгода количество пользователей приложения «Мой Tele2» в Свердловской области увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в регионах центральной России – 85% и в Черноземье – 81%.

Столичный регион остается лидером по общему количеству пользователей сервиса. В Москве 23% абонентов Tele2 являются клиентами «Мой Tele2». На Урале приложением пользуются 11% абонентов оператора, при этом в Екатеринбурге и области их доля составляет 41%.

Tele2 проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы абонентами. Большинство клиентов (61%) посещают раздел «Услуги» для управления дополнительными опциями, также в нем можно проверить наличие платных подписок и отключить их. Около 53% пользователей открывают «Мой Tele2», чтобы продать или купить пакеты минут, гигабайтов и SMS в «Маркете Tele2».

Среди клиентов приложения «Мой Tele2» на Урале примерно 92% абонентов используют операционную систему Android, а остальные – iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей приложения стали модели Huawei, Xiaomi и Samsung – на их долю приходится 26%, 20% и 21% устройств соответственно. Список вендоров-лидеров замыкает Apple с показателем в 9%.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

«Приложение «Мой Tele2» позволяет абонентам дистанционно решать многие вопросы. В первом полугодии 2020 года темпы цифровизации ускорились. Абоненты еще активнее стали использовать дистанционные сервисы. Ежедневно в приложение заходят несколько миллионов клиентов, и с каждым днем их количество увеличивается. Это обусловлено и общей тенденцией перехода клиентов в интернет, и конечно, в связи с пандемией и рекомендациями специалистов минимизировать контакты с другими людьми. Поэтому в мае мы запустили возможность самостоятельной регистрации первой SIM-карты в приложении «Мой Tele2» и упрощенной активации последующих номеров. Это позволяет абонентам самостоятельно подключиться к Tele2 без взаимодействия с продавцом в салоне. В дальнейшем мы планируем добавлять в приложение и другие полезные функции для абонентов».