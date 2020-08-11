Фестиваль Green Royal Fest в Екатеринбурге 2020: даты, программа мероприятия

Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

В Екатеринбурге с 10 по 14 августа 2020 проходит музыкальный фестиваль Green Royal Fest. Горожане наслаждаются живой фортепианной музыкой. Это совместный проект Свердловской филармонии и Центра развития социально-культурных инициатив. Ранее мы публиковали подробную программу фестиваля.

Сегодня, 11 августа в 19:30 в Саду Вайнера, зрителей ждет дуэт лауреатов международных конкурсов Андрея Коробейникова и Андрея Гугнина. Они дружат с детства «как человечески, так и музыкально». Но, по словам Андрея Гугнина, это их первый большой и серьезный совместный концерт.

– Идея играть вместе очень естественна, – поделился пианист. - У нас очень много музыкальных соприкосновений. Особенно, что касается спонтанности решений на сцене. Поэтому не особо то и много репетировали: в этом нет смысла.

Уральская погода задала особую атмосферу этому фестивалю. Вчера зрители слушали музыку в дождевиках. Но музыкантов это не пугает. Для многих этот фестиваль – первое выступление с живой публикой в этом году.

– Когда начинаешь играть музыкальное произведение, настолько захватывает любовь к музыке, что, в принципе, все равно идет ли дождь. Хочется играть и дарить людям то, что у тебя в душе, – рассказал Андрей Коробейников.

Несмотря на то, что фестиваль проходит на открытом воздуе, организаторы соблюдают все меры безопасности. Зрителям измеряют температуру на входе, выдают маски и рассаживают через 1-2 места.